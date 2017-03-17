В Кремле не получали обращений от журналиста «Новой газеты» Али Феруза и редактора агентства Regnum Юрия Баранчика с просьбой об убежище в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, в Кремле «слышали и видели сообщения в СМИ» об обращении Феруза, но саму просьбу не получали.

«Мы не получали никаких обращений, это единственное, что я могу констатировать», — сказал Песков.

Аналогично пресс-секретарь президента ответил на вопрос об обращении Баранчика. Представитель Кремля подчеркнул, что «существуют определенные каналы (подачи обращении – ред.), они хорошо известны».

Напомним, накануне гражданина Узбекистана Али Феруза (творческий псевдоним, настоящее имя Худоберди Нурматов) задержали возле его дома. По данным «Новой газеты», это произошло по требованию властей Узбекистана. Феруз покинул Узбекистан несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать.

В 2012 году у Феруза украли паспорт. Для восстановления документа, по законам Узбекистана, Али должен был обратиться в посольство Узбекистана в Москве, а затем вернуться на родину. Однако он опасается, что там его ожидает обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями и тюремный срок.

Али Феруз неоднократно обращался в ФМС о предоставлении временного убежища. Он также обращался к Уполномоченному по правам человека Росссии, в Совет по правам человека при президенте, а также к президенту России Владимиру Путину с заявлением о возможности предоставления ему легального статуса.

В настоящее время Феруз имеет законные основания находиться в России, поскольку недавно получил письмо из МВД об отмене решения об отказе в предоставлении ему временного убежища. До тех пор, пока ходатайство об убежище не будет рассмотрено вновь, он может оставаться на территории России.