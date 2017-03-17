Участники ежегодного шествия 16 марта. Фото: Мария Епифанова / «Новая газета»

Около двух человек прошли в четверг шествием от церкви Святого Ионна в Старой Риге к памятнику Свободы — главному символу независимости Латвии — с цветами и флагами. Это было традиционное «шествие легионеров»: каждый год 16 марта так отмечают неофициальный день памяти павших бойцов латышского добровольческого легиона, входившего в состав войск СС.

Дата праздника приоручена к первым боям 15-я и 19-я латвийских дивизий в составе войск СС с Красной армией.

Организаторами шествия выступают «Ястребы Даугавы», националистическая антисоветская организация, созданная после Второй мировой войны, в основном, из числа бывших легионеров СС. Сейчас легионеров там, по понятным причинам, практически не осталось — в основном, это новые националисты, которые открыто борются с советским наследием.

Большая часть участников марша — пенсионеры, чаще всего — дети тех, кто воевал в годы Второй мировой войны на стороне СС. В этом году на марше, кроме латвийских, виднелись эстонский и литовский флаги: националисты из соседних республик приехали поддержать единомышленников.

Отношение к празднику среди рижан очень неоднозначное. «Отмечать 16 марта» — сегодня, в основном, — прерогатива националистов, по крайней мере, на официальном уровне. В 2009 году Рижская дума запретила проводить массовые мероприятия 16 марта, разрешив только возложение цветов к памятнику в частном порядке, однако уже в 2010 году административный суд города Риги этот запрет отменил — чем сразу же вызвал негативную реакцию на европейском уровне. Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью выразила озабоченность «разрешением определенных публичных мероприятий».

Большинство чиновников Латвии празднование 16 марта сегодня игнорируют. Накануне марша премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил призвал своих коллег не участвовать в памятных мероприятиях плечом к плечу с националистами. Все же шествие посетили несколько депутатов Национального объединения, в том числе — лидер партии Райвис Дзинтарс и молодой член Сейма Янис Домбрава — один из самый «антироссийских» политиков, предлагавший еще «вышвырнуть» из страны российского посла Александра Вешнякова и регулярно уличающий мэра Риги Нила Ушакова в использовании русского языка в соцсетях.

Шествие «легионеров» каждый год сопровождается стычками с антифашистами, которые тоже выходят 16 марта к памятнику Свободы. В этом году безопасность акции обеспечивали около двух сотен сотрудников полиции, а площадь вокруг памятника оградили металлическими рамками, за которые не пускали никого, кроме участников марша.

Оцепление на маршруте шествия. Фото: Мария Епифанова / «Новая газета»

Итог: пять человек были задержаны за выкрики «Фашизм не пройдет!» и «Позор Латвии!» — полиция сочла, что они мешали проведению мероприятия.

В целом, по словам начальника полиции Артиса Велшса, шествие прошла более спокойно, чем в предыдущее годы.

Рига