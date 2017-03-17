В четверг агентство Reuters, ссылаясь на источники в молдавских правоохранительных органах и правительстве, сообщило, что за схемой отмывания 20 млрд долларов через Молдавию могут стоять сотрудники ФСБ.

Расследование этого масштабного преступления уже привело к дипломатическому скандалу между Россией и Молдавией. На прошлой неделе премьер-министр Молдавии и председатель парламента передали ноту протеста российскому послу в связи с массовыми задержаниями, обысками и допросами молдавских чиновников в России.

В частности Reuters цитирует заместителя генпрокурора Молдавии Юрия Гарабу, которого два месяца назад задержали в московском аэропорту, несмотря на то что они прибыл в Россию с официальным визитом в составе делегации.

Всего молдавские власти говорят о 25 чиновниках, которые подвергались давлению со стороны российских спецслужб за последние несколько месяцев. Один сотрудник молдавского министерства внутренних дел задерживался и допрашивался 35 раз за последнее время.

Молдавские власти связывают такое поведение российских спецслужб не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 20 млрд долларов.

В ноте протеста, переданной российскому послу, по информации Reuters, говорится о том, что российские правоохранительные органы много раз игнорировали просьбы молдавских коллег помочь им с расследованием и установить происхождение выведенных из России 700 млрд рублей.

Напомним, «Новая газета» еще в 2014 году сообщала о масштабной схеме вывода из России 700 млрд рублей с помощью незаконных решений молдавских судей.

Сегодняшний дипломатический конфликт начался также в 2014 году, с визита в Кишинев, столицу Молдавии, двух оперативных сотрудников управления «К» ФСБ России — Евгения Волотовского и Алексея Шматкова.

Волотовский и Шматков представляли ФСБ России на совместном совещании с сотрудниками правоохранительных органов Молдавии.

Спецслужбы двух стран должны были договориться о совместном расследовании одной из крупнейших операций по отмыванию денег в Восточной Европе.

Сотрудники ФСБ России пробыли в Кишиневе два дня, после чего, по словам их молдавских коллег, просто пропали и перестали отвечать на запросы и письма.

«У нас возникло ощущение, что они приехали не для того, чтобы нам помочь, а чтобы узнать, как далеко мы продвинулись в расследовании и получить все материалы. После этого с нами стали играть как будто в пин-понг: наши запросы в Россию переадресовывались из одного подразделения ФСБ в другое», — говорит на условиях анонимности сотрудник молдавских правоохранительных органов.

С 2014 года в Молдавии так и не дождались помощи со стороны российских властей в расследовании этого дела. А затем начались массовые задержания и допросы молдавских чиновников.

Противодействие и нежелание сотрудничать со стороны российских правоохранительных органов и заставило чиновников Молдовы предположить, что за схемой отмывания денег стояли сотрудники ФСБ.

Подробности этого дипломатического скандалы стали известны «Новой

газете» в результате совместного расследования с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газетами the Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другими.

«Новой газете» удалось получить уникальные данные о движении денег по счетам компаний, участвовавших в отмывании 20 млрд долларов. Этими данными мы поделились с 61 журналистом из 32 стран мира. Наше совместное расследование будет опубликовано в понедельник, 20 марта, одновременно в России, Молдавии, Украине, Великобритании, Финляндии, Дании, США, Италии, Нидерландах, Швейцарии и многих других странах.

Нам удалось узнать, кому досталась часть из выведенных из России 700 млрд рублей, как эти деньги использовались для финансирования европейских партий, оплаты контрабанды и многих других целей.