Центробанк предупредил российские банки о новой технологии взлома банкоматов, передает РИА Новости со ссылкой на замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артема Сычева.

«Устройство стоит рядом с банкоматом, на банкомат ничего не вешается — это принципиальная новизна. Банкоматы защищают по-разному, в том числе ставят датчики движения, датчики вскрытия. Когда эта штука работает дистанционно, то эти датчики бесполезны», — рассказал он.

Он не уточнил, на действует ли новая технология на все банкоматы или на определенные виды.

В декабре МВД сообщило о задержании членов крупнейших хакерских группировок, которые совершали атаки на российские банки. По информации ведомства, одна из группировок «обладала возможностями нарушить функционирование банковской системы России». Они изготавливали скимминговое оборудование, вредоносное ПО, устройства класса «блэкбокс», позволяющие перехватывать контроль над банкоматами.

Александра Копачева