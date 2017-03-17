Администрация Свердловской области не согласовала митинг «Он вам не Димон» в Екатеринбурге, организованный после призыва Алексея Навального, назвав при этом цель мероприятия — «против коррупции, за права человека» — нарушающей Конституцию России. Текст ответа администрации политик опубликовал в своем блоге.

«Цель публичного мероприятия — против коррупции, за права человека. В свою очередь, Министерство предлагает вам изменить цель проведения вами публичного мероприятия, на не нарушающую Конституцию Российской Федерации», — говорится в ответе администрации.

В ответе также говорится, что мероприятие «с фактической целью направлено против председателя Правительства России Дмитрия Медведева, что нарушает принципы и не соответствует положениям, заложенным в Конституции.

Акция, отмечают чиновники, также может трактоваться как подрыв безопасности государства и агитация, возбуждающая социальную национальную ненависть и вражду». Кроме всего прочего, по мнению администрации, мероприятие может быть расценено как попытка, направленная на насильственное изменение конституционного строя страны.

«Ну, разве можно лучше описать установленный в России режим? Это гениально», — прокомментировал ответ администрации Навальный.

Напомним, 17 марта стало известно, что депутаты Госдумы не будут спрашивать премьер-министра России Дмитрия Медведева о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального во время выступления перед парламентом.

Ранее Алексей Навальный в своем блоге рассказал, что заявки и уведомления на проведение митингов против коррупции среди высших государственных чиновников поданы в 54 городах России.

Андрей Дубровский