Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу журналиста «Новой газеты» Ирека Муртазина, который первым в России был приговорен к реальному сроку по ст.282 за «возбуждение ненависти или вражды по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе».

Жалоба в ЕСПЧ была подана Муртазиным еще в 2010 году. В заявлении адвокаты журналиста указывали, что в отношении их подзащитного была нарушена ст.6 «Право на справедливый судебный процесс» и статья 10 «Свобода выражения мнения» Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Страсбургский суд задал российскому правительству и представителям Муртазина ряд вопросов. В частности ЕСПЧ интересует, было ли разбирательство независимым и беспристрастным, учитывая, что у Муртазина, был конфликт с дочерью судьи, и что заявитель шесть раз безуспешно заявлял судье отвод.

ЕСПЧ, помимо прочего, запросил информацию о том, учитывал ли суд политический контекст публикаций, ставших причиной уголовного преследования, и соблюдался ли принцип повышенной терпимости публичных фигур к критике в свой адрес.

Ирек Муртазин работал пресс-секретарем бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева, а позже выпустил книгу о главе республики. В 2009 году Шаймиев подал на Муртазина в суд, обвиняя его в клевете, одновременно на журналиста завели уголовное дело о возбуждении ненависти в отношении социальной группы «региональная власть». В 2009 году суд приговорил его к 1 году и 9 месяцам колонии. В 2011 году он был освобожден по УДО.

Юлия Минеева