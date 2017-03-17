Предвыборный штаб политика Алексея Навального в Томске эвакуировали из-за сообщения о заложенной в здании бомбе, рассказала «Новой газете» руководитель местного штаба Навального Алена Хлестунова.

«Через час после начала встречи, в помещение зашел подполковник полиции и потребовал покинуть здание из-за звонка о бомбе, на что Алексей ответил: "мы покинем помещение через 15 минут". Подполковника не устроил такой ответ, он привел подкрепление, и нас вывели на улицу. Мы продолжили встречу на парковке, Навальный взобрался на кучу снега — в Томске их много — но через несколько минут полицейские потребовали покинуть и двор», — рассказала Хлестунова.

По ее словам, на место «заложенной бомбы» прибыли несколько патрульных машин, реанимация и десяток полицейских.

Ранее в пятницу стало известно, что руководителям штаба Навального в Томске залили монтажной пеной двери квартир и повредили машины: облили краской, проткнули колеса и запенили выхлопные трубы.

В Новосибирске 18 февраля тоже были замечены провокаторы. В Казани открывшийся штаб политика не смог вместить всех желающих послушать Навального.

Напомним, 6 марта аналогичная ситуация произошла в Нижнем Новгороде: неизвестные накануне открытия избирательного штаба Навального залили двери помещения монтажной пеной. Зацементированными тогда оказались не только двери штаба, но и двери в подъезд жилого дома и в парикмахерскую.

Штаб в Томске — восьмой из региональных предвыборных штабов Алексея Навального, который планирует баллотироваться на должность президента России в 2018 году. Первый региональный штаб открылся в Петербурге 4 февраля.

В Новосибирске 18 февраля тоже были замечены провокаторы. В Казани открывшийся штаб политика не смог вместить всех желающих послушать Навального.