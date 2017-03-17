У здания администрации президента в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку журналиста «Новой газеты» Али Феруза, задержанного накануне по подозрению в нарушении иммиграционных правил.

В пикете приняли участие десять человек. Участники акции требуют прекратить преследование журналиста.

Фото: Анна Игнатенко/ "Новая"

Напомним, гражданина Узбекистана Али Феруза (творческий псевдоним, настоящее имя Худоберди Нурматов) задержали утром 16 марта. По данным «Новой газеты», это произошло по требованию властей Узбекистана. Феруз покинул Узбекистан несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать.

В 2012 году у Феруза украли паспорт. Для восстановления документа, по законам Узбекистана, Али должен был обратиться в посольство Узбекистана в Москве, а затем вернуться на родину. Однако он опасается, что там его ожидает обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями и тюремный срок. Али Феруз неоднократно обращался в ФМС о предоставлении временного убежища.

В настоящее время Феруз имеет законные основания находиться в России, поскольку недавно получил письмо из МВД об отмене решения об отказе в предоставлении ему временного убежища. До тех пор, пока ходатайство об убежище не будет рассмотрено вновь, он может оставаться на территории России.

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