Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за угрозу безопасности пассажиров, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента

Речь идет о «зацеперах» и хулиганах, которые забрасывают транспорт камнями и ослепляют пилотов лазерными указками.

Законопроект предполагает внесение в статью «хулиганство» (с.213 УК России) поправок, касающихся «действий, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств». Поправки в закон касаются нарушений на любом виде транспорта.

Согласно законопроекту, за хулиганство на транспорте теперь будут наказывать штрафами от 150 до 300 тысяч рублей. Кроме того, преступление грозит лишением свободы до двух лет.

Напомним, 15 февраля Мосгордума предложила ужесточить наказание для «зацеперов»: увеличить штраф с 100 рублей до 5 тысяч рублей, а также ввести административное наказание в виде ареста на 15 суток.

Позднее Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект, предусматривающий наказание для «зацеперов» и хулиганов, ослепляющих пилотов лазерными указками. 6 марта правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект вице-спикера Ирины Яровой, предполагающий уголовную ответственность за склонение детей и подростков к самоубийству, в котором речь идет в частности о «зацеперах».

Андрей Дубровский