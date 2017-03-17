Российский Альфа-банк отверг наличие связей с компаний Trump Organization, расследованием которых занимаются американские власти.

Как заявили в пресс-службе банка, «ложное впечатление» о связях кредитной организации с Трампом было спровоцировано попытками кибератак на серверы банка. В кредитной организации пояснили, что 18 февраля Альфа-банк стал объектом подозрительной киберактивности неустановленных лиц, которые многократно посылали подозрительные DNS-запросы от серверов, находящихся в США, на сервер компании Trump Organization.

«Альфа-банк подтвердил, что он обратился в правоохранительные органы США за содействием в обнаружении лиц, стоящих за попытками кибератак на его серверы, вследствие которых возникло ложное впечатление о том, что Альфа-банк взаимодействует с компанией Trump Organization. Банк в свою очередь предложил учреждениям США свое полное содействие в данном вопросе», — заявили в банке.

Ранее CNN сообщал, что служба контрразведки ФБР совместно с программистами продолжают изучать возможные контакты президента США Дональда Трампа с российским банком.Расследование в связи с регулярной перепиской между компьютерами бывшей компании Трампа Trump Organization и российским Альфа-банком началось летом прошлого года.

Тогда после нескольких недель расследования в ФБР заявили, что от Альфа-банка в организацию Трампа, вероятнее всего, приходили реклама и спам. По данным источников CNN, расследование не прекратилось и ФБР до сих пор выявляет «странные связи» между Trump Organization и банком. Однако что это за связи, они не смогли уточнить.

Вместе с тем CNN отмечает, что до сих пор неясно, отвечала ли Trump Organization за запросы от сервера Альфа-банке.