Выступившие против политизации МГУ студенты провели свой пикет. Фотографии
«Новая газета»редакция
17 марта возле северного выхода из метро «Университет» прошел студенческий пикет, организованный Инициативной группой МГУ, против проведения на территории Университета массовых мероприятий.
В нем участвовало около 10 человек с разных факультетов вуза.
Студенты выступают против проведения массовых мероприятий под окнами общежитий и учебных корпусов МГУ и хотят, чтобы территории возле Главного здания МГУ, которые сейчас контролируются ЦПКИО им. Горького, были переданы университету.
Участники пикета выступили и против проведения фестиваля «Весна» в честь годовщины присоединения Крыма к России, который должен пройти перед Главным зданием МГУ 18 марта.
«Основная причина проведения нашей акции — бытовые неудобства, которые приносят мероприятия, проводимые под окнами общежитий. Вторая причина — подоплека некоторых из них. Мы знаем, что на «Весне» будут проводиться политические митинги, будут представители разных фракций, и поэтому мы не хотим, чтобы он проходил возле Главного здания МГУ. Кроме того, мнение студентов не учитывалось при выборе музыкантов, как нам обещали, и при выборе площадки», — рассказала одна из участниц студенческого пикета.
Пикетирующие с лозунгами: «В поддержку газонов :)» и «Университет наш!» подчеркивают: вуз — не место для политики. Никаких сложностей с согласованием сегодняшней акции не возникло, рассказали они «Новой газете».
Напомним, с фестивалем «Весна», приуроченным к третьей годовщине присоединения Крыма к России, в МГУ был связан недавний скандал. Вопрос о проведении фестиваля вынесли на голосование среди студентов — и большинство из опрошенныз выступили против его проведения.
Мария Ефимова