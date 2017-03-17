Фото: Мария Ефимова

17 марта возле северного выхода из метро «Университет» прошел студенческий пикет, организованный Инициативной группой МГУ, против проведения на территории Университета массовых мероприятий.

В нем участвовало около 10 человек с разных факультетов вуза.

Студенты выступают против проведения массовых мероприятий под окнами общежитий и учебных корпусов МГУ и хотят, чтобы территории возле Главного здания МГУ, которые сейчас контролируются ЦПКИО им. Горького, были переданы университету.

Участники пикета выступили и против проведения фестиваля «Весна» в честь годовщины присоединения Крыма к России, который должен пройти перед Главным зданием МГУ 18 марта.

«Основная причина проведения нашей акции — бытовые неудобства, которые приносят мероприятия, проводимые под окнами общежитий. Вторая причина — подоплека некоторых из них. Мы знаем, что на «Весне» будут проводиться политические митинги, будут представители разных фракций, и поэтому мы не хотим, чтобы он проходил возле Главного здания МГУ. Кроме того, мнение студентов не учитывалось при выборе музыкантов, как нам обещали, и при выборе площадки», — рассказала одна из участниц студенческого пикета.

Фото: Мария Ефимова

Пикетирующие с лозунгами: «В поддержку газонов :)» и «Университет наш!» подчеркивают: вуз — не место для политики. Никаких сложностей с согласованием сегодняшней акции не возникло, рассказали они «Новой газете».

Напомним, с фестивалем «Весна», приуроченным к третьей годовщине присоединения Крыма к России, в МГУ был связан недавний скандал. Вопрос о проведении фестиваля вынесли на голосование среди студентов — и большинство из опрошенныз выступили против его проведения.

Мария Ефимова