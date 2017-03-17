Накануне трехлетней годовщины присоединения Крыма к России Европейский Союз призвал страны-члены ООН ввести ограничительные меры в отношении полуострова. Об этом говорится в заявлении, поступившем в редакцию «Новой газеты».

«За прошедший год продолжающаяся милитаризация полуострова продолжила влиять на ситуацию в области безопасности в регионе Черного моря, а ситуация с правами человека на Крымском полуострове продолжила ухудшаться», — сообщается в документе, также опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей.

В связи с этим Евросоюз призвал «освободить первого заместителя председателя Меджлиса (организация запрещена в России — ред.) Ахтема Чийгоза, снять обвинения с заместителя председателя Ильми Умерова и соблюдать право на правовую помощь», а также освободить Олега Сенцова и Александра Кольченко.

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Вера Юрченко