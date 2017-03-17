Депутаты Госдумы поддержала протокольное поручение о проверке деятельности русских служб «Голоса Америки», «Радио Свобода» и CNN на соответствие российскому законодательству. Об этом сообщает Интерфакс.

С таким предложением к депутатам обратился первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в ответ на законопроект сенатора Конгресса США Джин Шахин о проверке российской телекомпании Russia Today на соответствие американскому законодательству.

«Учитывая, что преследование на основании специально принимаемого репрессивного законодательного акта может нанести ущерб не только деловой репутации российской телекомпании, но и Российской Федерации в целом, считают необходимым принять учредительные ответные меры», — говорится в поручении Затулина.

14 марта стало известно, что Джин Шахин подготовила законопроект, который дает Минюста США дополнительные полномочия для начала расследования в отношении телеканала RT. Она попросила проверить, не нарушает ли российский телеканал американское законодательство об «иностранных агентах».

Вера Юрченко