Роспотребнадзор внес в единый реестр запрещенной информации 175 страниц сайтов о «зацепинге». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что на сайтах содержались «материалы (в том числе фото и видео), пропагандирующие проезд на транспорте запрещенным способом на не предназначенных для проезда частях подвижного состава».

«Такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Ранее эксперты Роспотребнадзора признали субкультуру зацепинга скрытой формой суицидального поведения, поскольку деятельность подобных групп направлена на причинение вреда здоровью и часто заканчивается гибелью экстремалов.

В пятницу Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за угрозу безопасности пассажиров. Речь, в том числе, идет о «зацеперах».

Вера Юрченко