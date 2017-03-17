Неизвестные похитили ноутбук Секретной службы США с информацией, касающейся президента США Дональда Трампа, его бывшей соперницы на президентских выборах Хиллари Клинтон, а также папы римского Франциска. Об этом сообщает телеканал CBS.

По сведениям источников ABC, среди данных на ноутбуке имелся подробный план небоскреба Trump Tower, где находится штаб-квартира бизнес-империи Трампа и живут члены его семьи, а также расследования по поводу использования экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон личного почтового сервера для служебной переписки.

В настоящее время полиция Нью-Йорка разыскивает злоумышленников и изучает записи видеокамер.

Вера Юрченко