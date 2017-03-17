Департамент потребительской сферы Краснодарского края совместно с правоохранительными органами начал проверку торговых точек и оптовых складов на наличие жевательной резинки с подозрительной оберткой. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

Отмечается, что в магазинах появились жевательной резинки, «на упаковках которых размещены надписи потенциально опасного контекста».

«Подростков призывают «начать странную игру», дают непонятные задания, рассказами о выполнении которых предлагают делиться в сети», — говорится в сообщении.

В связи с этим вице-губернатор, курирующий потребсферу, Юрий Гриценко призвал предпринимателей не дожидаться проверок и убрать товар с прилавков.

«Мы не имеем права рисковать нашими детьми. Если есть даже малейший намек на опасный контекст, эту жвачку нужно снимать с продажи», — заявил он.

Проблема склонения детей к суициду в соцсетях начала активно обсуждаться после публикации «Новой газеты» о «группах смерти». После этого в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за побуждение несовершеннолетних к самоубийству.

Вера Юрченко