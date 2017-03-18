Бывший исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов, арестованный по обвинению в мошенничестве, умер в камере следственного изолятора. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тело Евдокимова обнаружено сегодня утром в одной из камер СИЗО-5 на Выборгской улице. Причины смерти устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В декабре Басманный суд Москвы постановил арестовать Владимира Евдокимова и бывшего гендиректора ЗАО «Научно-технический центр» Александра Золина. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, через ряд подконтрольных им коммерческих организаций незаконно приобрели права на государственное имущество "Российской самолетостроительной корпорации «МиГ».

Вера Юрченко