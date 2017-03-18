Игорь Сущин, обвиняемый ФБР в кибератаке на Yahoo, работал руководителем управления безопасности инвистиционного банка «Ренессанс Капитал». Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Как стало известно изданию, Сущин был уволен на следующий день после появления информации от ФБР. В компании подтвердили, что 16 марта 2017 года прекратили с ним трудовые отношения.

«Мы не получали никаких запросов от каких-либо компетентных органов в отношении предполагаемого случая, узнав о последнем из сообщений СМИ. ООО ”Ренессанс Брокер” готово сотрудничать с любым расследованием в порядке, установленном применимым законодательством», — заявили в компании.

Как отмечает «Коммерсант», «Ренессанс Капитал» входит в группу ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.

Ранее Минюст США предъявил официальные обвинения в кибератаке на сервис Yahoo четырем гражданам. По делу проходят два сотрудника ФСБ (Дмитрий Докучаев и его предполагаемый коллега Игорь Сущин), а также хакеры Алексей Белан и Карим Баратов. В обвинительном заключении говорится, что Игорь Сущин был внедрен в российский инвестбанк в качестве «прикомандированного сотрудника». При этом правоохранительные органы США не в курсе, знал ли банк о его работе в ФСБ.

В заявлении американского ведомства сказано, что Баратов, которого задержали в Канаде по запросу в США в рамках этого дела, и Алексей Белан взломали аккаунты на Gmail, Yahoo и других сервисах, и смогли, помимо прочего, получить доступ к почтовым ящикам «российских журналистов, правительственных чиновников из США и России, а также сотрудников частных компаний в сфере транспорта, финансов и кибербезопасности».

В Минюсте считают, что хакеры были в сговоре с сотрудниками ФСБ и взламывали аккаунты по их поручению.

Вера Юрченко