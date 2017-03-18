На теле бывшего исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, найденного мертвым в камере московского СИЗО, обнаружены ножевые ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следственного Комитета по Москве Юлию Иванову.

«На теле мужчины в области грудной клетки ножевые ранения. Следствие проводит проверку по данному факту», — сказала она.

Ранее в субботу Владимир Евдокимов, арестованный по обвинению в мошенничестве, был найден мертвым в одной из камер СИЗО-5.

Напомним, в декабре Басманный суд Москвы постановил арестовать Владимира Евдокимова и бывшего гендиректора ЗАО «Научно-технический центр» Александра Золина. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, через ряд подконтрольных им коммерческих организаций незаконно приобрели права на государственное имущество "Российской самолетостроительной корпорации «МиГ».

Вера Юрченко