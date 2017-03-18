Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области потребовало от официального дистрибьютор жевательной резинки «Five. Правда или действие» изъять продукцию из продажи из-за «призывов сомнительного содержания» на обертке. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Отмечается, что на обертке жвачки написаны задания, «которые могут привести к опасному поведению детей и подростков»: «улыбнуться незнакомцу», «забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи».

«Также предлагается задуматься о том, что нужно обязательно сделать перед смертью. По имеющимся сведениям, производитель резинки — компания Wrigley, входящая в Mars Inc., — уже изымает из продажи партию своей продукции с неоднозначной промоакцией», — говориться в сообщении.

Фото: соцсети

По данным регионального министерства торговли, всего в Сахалинскую область поступило 16560 пачек жвачки, почти 1200 пачек находятся в продаже.

Накануне департамент потребительской сферы Краснодарского края начал проверку торговых точек и оптовых складов на наличие жевательной резинки «Five. Правда или действие».

Вице-губернатор, курирующий потребсферу, Юрий Гриценко призвал предпринимателей не дожидаться проверок и убрать товар с прилавков.

«Мы не имеем права рисковать нашими детьми. Если есть даже малейший намек на опасный контекст, эту жвачку нужно снимать с продажи», — заявил он.

Вера Юрченко