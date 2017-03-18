Мужчина, выхвативший оружие у военного в парижском аэропорту «Орли», ранее был известен спецслужбам Франции. Об этом сообщает Figaro.

Он был осужден по делу о распространении наркотических веществ, в тюрьме контактировал с радикальными исламистами, поэтому спецслужбы некоторое время держали его на контроле.

В частности, он фигурировал в списке людей, которые могут представлять опасность для страны.

В субботу мужчина выхватил оружие у женщины-патрульной в аэропорту «Орли» и направился к ближайшему «Макдоналдсу», но был застрелен пограничной полицией.

Чуть раньше утром к северу от Парижа случилось другое ЧП: человек, чью машину остановили для досмотра, выстрелил в полицейских. Инцидент произошел в районе городка Стен. Один из полицейских получил легкое ранение, стрелявший скрылся.

Брюно Ле Ру, глава МВД, заявил, что стрелявший в полицейских в районе города Стен и напавший на военный патруль в «Орли» — предположительно, один и тот же человек.

Ранее, 3 февраля, неизвестный с ножом напал на военного, осуществлявшего охрану подземного торгового комплекса Le Carousel du Louvre, расположенного у входа в Лувр. В ответ военнослужащий открыл огонь. Премьер-министр страны Бернар Казнев тогда заявил, что атака носила «террористический характер».