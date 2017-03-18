Общественная палата (ОП) Белгородской области пять лет заказывала информационные и полиграфические услуги у фирмы, принадлежащей председателю региональной ОП Александру Ахтырскому. Об этом «Новой газете» сообщил активист Сергей Лежнев.

Согласно данным сайта Госзакупок единственным участником тендера на оказание информационных, организационных, методологических, полиграфических, технических, консультационных услуг по обеспечению деятельности Общественной палаты Белгородской области на протяжении пяти лет подряд была компания ООО «Гостиница «Патриот».

По данным открытых источников, учредителем гостиницы «Патриот» является Александр Ахтырский, председатель Общественной палаты Белгородской области. Он также занимает пост сопредседателя Белгородского штаба Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) и председателя регионального отделения Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Лежнев подчеркивает, что основным и единственным видом деятельности ООО «Гостиница «Патриот» по всем документам является гостиничный бизнес.

«Я активно отслеживаю сайт госзакупок на протяжении нескольких лет. За это время я отследил около сотни странных тендеров, так что сразу заметил этот случай», — сообщил Лежнев в телефонном разговоре.

«Интересен и сам объект заказа: информационные и организаторские услуги — это организация встреч председателя Общественной палаты и освещение деятельности организации. То есть то, чем должна и может заниматься Общественная палата самостоятельно», — отмечает активист.

Лежнев также планирует подать на имя прокурора Белгородской области Николая Савруна заявление, в котором попросит прокуратуру проверить Общественную палату на нецелевое расходование бюджетных средств.

Мария Константиниди