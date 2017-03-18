«Геликон», всего лишь второй сезон осваивающий свои отреставрированные хоромы, явно нуждался в новых кадровых решениях, которые выводили бы коллектив на новый музыкантский уровень. И до прихода в театр всемирно известного дирижера, народного артиста СССР Владимира Федосеева, «геликоновцы» созвали внеочередной сбор труппы, дабы объявить об этом миру в торжественной обстановке.

Дмитрий Бертман публично пообещал избавить Владимира Федосеева на новой должности от всех забот, кроме творческих. А Владимир Федосеев сказал: «В стенах «Геликона» я встретил удивительную любовь к театру. Встретил прекрасных певцов, которые работают ради театра, ради музыки, ради культуры нашей страны. Здесь все создано для того, чтобы творить».

За 27 лет геликоновской истории с оркестром театра выступали многие именитые дирижеры: Мстислав Ростропович, Геннадий Рождественский, Сергей Стадлер, Евгений Бражник, Теодор Курентзис, Энрике Маццола, Джуллиан Галант, Ричард Брэдшоу, Доминик Руитс, Мариус Стравинский, Антонелло Аллеманди, Александр Биргер и другие. Первым главным дирижером театра был Кирилл Тихонов, с 2002 года — Владимир Понькин. Cейчас он живет в Литве и продолжит сотрудничество с театром в разовом формате.

В конце января «Геликон» представил феноменальный спектакль — «Турандот» Пуччини в постановке основателя и худрука театра Дмитрия Бертмана и Владимира Федосеева. Для Владимира Федосеева «Турандот» стала первой театральной премьерой на родине, хотя в лучших европейских театрах и на фестивалях он сделал немало успешных постановок.

У нас же его имя в первую очередь связано с Большим симфоническим оркестром им. П.И. Чайковского, который он возглавляет более 40 лет. В августе Владимиру Ивановичу исполняется 85 лет, и он планирует оставить БСО и сосредоточиться на работе в «Геликоне».

В этой связи нельзя не вспомнить, что в августе 2012 года Камерный музыкальный театр им. Б.А. Покровского сделал схожий «ход конем», пригласив на пост музыкального руководителя народного артиста СССР Геннадия Рождественского. И хотя маэстро в театре появляется нечасто — на две-три репетиции перед премьерным спектаклем, которым он дирижирует, его присутствие труппу явно дисциплинирует, а афишу театра наполняет интересными, редко исполняемыми названиями, такими как «Леонора» Бетховена или «Сервилия» Римского-Корсакова.

А недавно Геннадий Николаевич и власть употребил. Театр расстался со своим многолетним главным режиссером Михаилом Кисляровым. В тандеме с дирижером Игнатом Солженицыном (средним сыном великого писателя) он должен был ставить «Милосердие Тита» Моцарта, но совместная работа категорически не сложилась. И Рождественский принял единственно возможное решение в сложившейся ситуации.

Понятно, что коллективы ищут и те, кому повезет, находят себе в соратники сильных художников с мощным именем. И они становятся верным ориентиром в творческом круговороте и охранной грамотой от повышенного чиновничьего интереса из надзорных ведомств.

Мария Бабалова, специально для «Новой»