Московская мэрия ответила Алексею Навальному на уведомление о проведении шествия «Он нам не Димон». Об этом оппозиционер сообщил на своем сайте.

«Любопытная бумага. Это и не согласование, и не отказ. Типа, говорят, что на Тверской места нет, но другое место не предлагают. Хотя по закону нельзя не предложить альтернативы», — написал Навальный.

В документе из мэрии говорится, что шествие по заявленному маршруту создаст помехи движению пешеходов и транспорта, а также «нарушит права и интересы граждан, не участвующих в указанном мероприятии».

В телефонном разговоре в мэрии сказали, что было «такое указание» прислать документ. Как отметил Навальный, в беседе «они даже согласились, что это незаконно».

26 марта Алексей Навальный «в любом случае» намерен выйти на шествие, маршрут которого пройдет по проезжей части 1-й Тверской-Ямской и Тверской улиц, а после организовать митинг у здания отеля Four Seasons.

Заявки на проведение митингов против коррупции 26 марта были поданы в нескольких городах России. Ранее стало известно, что администрация Свердловской области не согласовала митинг в Екатеринбурге, назвав его «неконституционным».

Напомним, в начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев участвует в коррупционных схемах, а также пользуется частными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства.

Вера Юрченко