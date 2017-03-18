В Томске завершился митинг, под названием «Россия и Крым: вместе навсегда», в честь третьей годовщины присоединения полуострова. Участие в мероприятии, по оценкам организаторов, приняли две тысячи человек. Как сообщили представители томского телеканала ТВ2, участники митинга вышли на улицу без лозунгов.

— Видимо, когда их «спалили», с какими лозунгами они придут, «Единой Россией» было принято решение сдать назад, — считает журналист ТВ2 Виктория Мучник, — Это все-таки было неожиданно.

Исключение составили только представители НОД, рассказала журналист ТВ2 Надежда Кириллова:

— Нодовцев было достаточно много. И держали они в руках самодельные плакаты «Путин — наш государь», «Крым — Россия»… Но больше ничего. Да, студенты вышли с символикой университетов. Но это было известно, что их туда сгонят. Другое дело, что лозунгов даже у них не было совсем. Со сцены выступал только один представитель университета.

Как рассказала Кириллова, провокаций в толпе не было. Но перед началом неизвестные расклеили плакаты-листы формата А4 «Война в Украине — позор России», «Крым — не наш».

5 марта ТВ2 опубиковала письмо ректору Томского государственного университета , в котором и.о. замгубернатора Томской области Алексей Пушкаренко просит «организовать участие в мероприятии студентов, преподавателей, сотрудников вуза в количестве 500 человек».

Письмо замгубернатора Томской области с просьбой обеспечить явку студентов на «крымский митинг». К нему было и приложение в виде текста лозунгов:

В письме администрация указала список лозунгов, с которыми студенты должны были прийти на митинг, среди них были такие как: «Счастливы вместе!», «Путин — спаситель Крыма и Севастополя», «ВВП — Вежливо! Вовремя! Правильно!».