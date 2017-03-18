Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова обратилась к директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову с требованием освободить из-под стражи ставропольского активиста партии Кирилла Бобро. Об этом сообщается в заявлении федерального совета партии.

«Яблоко» также требует закрыть сфабрикованное против активиста уголовное дело и привлечь к ответственности сотрудников ФСБ, оказывающих давление на представителей оппозиции в Ставропольском крае.

«Мы убеждены, что дело является политически мотивированным, а неизвестные вещества, предположительно наркотические, обнаруженные в квартире Бобро, могли быть, учитывая все обстоятельства, подброшены. Мы считаем, что силовики, которые неоднократно вызывали Бобро на профилактические беседы и оказывали давление на его родственников, фактически устраняют оппонента действующей власти из активной общественно-политической жизни региона, нагнетают атмосферу страха в регионе», — говорится в заявлении.

В документе за подписью председателя партии Эмилии Слабуновой говорится, что правоохранительные органы в Ставропольском крае на протяжении нескольких лет оказывают давление на активистов партии «Яблоко», «пытаясь понизить политическую активность оппозиции в регионе посредством угроз и запугивания».

18 марта Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство защиты Бобро об отложении судебного заседания в связи с недостаточностью характеризующего материала.

«В квартире у Кирилла, согласно акту осмотра жилища, который подписали пять оперативников, Бобро и его мама, нашли вещество серо-белого цвета, при этом, на исследование уже поступило светло коричневое вещество, а в постановлении об возбуждении уголовного дела вообще записано просто коричневое вещество. Я спросил следователя, возможно ли, что оперативные работники, проводившие обыск, страдают дальтонизмом. Следователь ответил, что: "ни у одного из лиц, подписывавших акт осмотра, справок о дальтонизме не представлено"», — рассказал адвокат Бобро Виталий Зубенко.

Кроме того, защитник утверждает, что рапорт, из которого следует, что Бобро может покинуть Россию — фальсификация.

"В рапорте говорится, что в ходе разговоре с одним из оперативников Кирилл сказал, что собирается уехать из России. Но такого диалога в действительности не было", — заявил Зубенко.

Напомним, 16 марта в квартире у ставропольского активиста «Яблока» Кирилла Бобро прошли обыски, в ходе которых оперативники обнаружили наркотики— 9 граммов героина и 13,7 грамма марихуаны.

В отношении руководителя ставропольского «Молодежного Яблока» Кирилла Бобро было возбуждено уголовное дело по статье «хранение наркотиков в крупном размере» (ч.2 статья 228 УК России). Защита Бобро намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека.