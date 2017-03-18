В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «Генеральная строительная компания» Виктора Кудрина по подозрению в растрате при строительстве следственного изолятора «Кресты-2». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, с 2007 по 2015 год между управлением ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти и компанией Кудрина были заключен государственный контракт на выполнение комплекса работ по строительству СИЗО в Колпино. Для этого заказчик перечислил более 12,2 млрд рублей на расчетные счета ОАО «ГСК» в качестве оплаты работ

Однако подозреваемый «не организовал работы в полном объеме, а денежные средства в сумме более 56,6 млн рублей похитил», говорится в сообщении.

«В настоящее время Кудрин задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты документы, имеющие значение для следствия», — отметили в пресс-службе СК.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества при строительстве дороги к следственному изолятору «Кресты-2». По данным следствия, денежные средства на сумму не менее 12 млн 228 тысяч рублей были похищены. В декабре неустановленные лица, действуя от имени подрядчика, отчитались о якобы выполненных работах по контракту, а заказчик перевел средства, после чего их украли.

СИЗО «Кресты-2» строится в Колпинском районе Петербурга с 2007 года. Стоимость проекта – 12 миллиардов рублей.

Вера Юрченко