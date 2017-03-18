На «Марш в защиту Петербурга» 18 марта, по оценкам «Новой», собралось около 6 тысяч человек. Сами организаторы озвучили цифру 10 тысяч, а данные полиции традиционно оказались в несколько раз скромнее.

Поводов собраться на Марсовом поле у петербуржцев на этот раз было несколько: передача Исаакиевского собора РПЦ, застройка Пулковской обсерватории, объединение Российской национальной и Российской государственной библиотек, ситуация вокруг Европейского университета, — и этот список далеко не полный.

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Благодаря расширенной повестке на сцену поднимались не только политики оппозиционных партий и активисты, но и деятели науки и культуры.

Один из них — режиссер Юрий Мамин — под неодобрительный гул собравшихся вспомнил десяток последних руководителей города.

— Кто-нибудь из них сделал что-то хорошее для Петербурга? — вопрошал Мамин. — Для них наш город всегда служил только трамплином для продвижения в карьере, для переезда в Москву.

Само Марсово поле участники митинга поделили на условные зоны. Так, газон слева от сцены заняли студенты и преподаватели ЕУ с плакатами. Защитники обсерватории, с другой стороны развернули стенды, рассказывающие ее историю и достижениях.

Требования сохранить музейный статус Исаакия, отказаться от объединения библиотек и застройки Пулковских высот вошли в финальную резолюцию участников марша. Кроме того, они потребовали отставки директора РНБ Александра Вислого и главы Пулковской обсерватории Назара Ихсанова.

Свою поддержку митингующим выражали и проезжающие мимо автомобилисты.

— За что боремся, скажите? — обратился к участником водитель автомобиля с белорусскими номерами

— За то, чтобы не было как у вас! — последовал ответ из толпы.

Серафим Романов