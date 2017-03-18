Министерство внутренних дел пообещало рассмотреть заявление о принуждении водителей к протестам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В МВД России поступило заявление от руководства общественного движения водителей большегрузов, в котором приводится информация о принуждению водителей к протестам», — говорится в сообщении.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, ведомство обеспечит объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления.

Речь идет о протестах дальнобойщиков против системы оплаты за проезд грузовых автомобилей «Платон». Ранее глава Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин сообщил, что 27 марта дальнобойщики выйдут на бессрочную стачку, на которой потребуют отмены «Платона».

В феврале правительство решило повысить тариф на проезд по федеральным трассам для грузовиков массой свыше 12 тонн с 15 апреля. Стоимость одного километра по системе «Платон» вырастет с 1,53 рублей до 3,06 рублей.

Напомним, система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам «Платон» заработала в ноябре 2015 года. Первоначально тариф планировался на уровне 3,73 рублей за километр, однако в России начались массовые забастовки дальнобойщиков, и из-за них был введен так называемый льготный период — тариф временно снизили до 1,53 рублей.

Вера Юрченко