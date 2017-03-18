Версия самоубийства исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова в камере СИЗО-5 пока не исключена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Владимир Евдокимов был обнаружен мертвым в помещении туалета в камере, который не попадает в зону обзора камер видеонаблюдения. У него обнаружено несколько ножевых ранений, но они были неглубокими, что не исключает версию о том, что он мог нанести их себе сам», — сказал собеседник агентства.

По его словам, данная версия проверяется.

По данным источников Интерфакса, вероятность нанесения самому себе нескольких ударов ничтожна мала.

«Окончательный и точный вывод будет сделан по результатам экспертиз, в том числе, судебно-медицинского исследования», — отметил источник.

Ранее в субботу Владимир Евдокимов, арестованный по обвинению в мошенничестве, был найден мертвым в одной из камер СИЗО-5. На его теле были обнаружены ножевые ранения.

Напомним, в декабре Басманный суд Москвы постановил арестовать Владимира Евдокимова и бывшего гендиректора ЗАО «Научно-технический центр» Александра Золина. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, через ряд подконтрольных им коммерческих организаций незаконно приобрели права на государственное имущество "Российской самолетостроительной корпорации «МиГ».

Вера Юрченко