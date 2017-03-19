Адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, попросил патриарха Кирилла выразить свое отношение к этому уголовному делу, сообщил защитник на своей странице в фейсбуке.

Свою просьбу Бушмаков объяснил тем, что «большинство инкриминируемых подзащитному преступлений связано с оскорблением чувств верующих», а также разжиганием розни по религиозному признаку.

Помимо этого, адвокат попросил прокомментировать ролик Соколовского «Патриарх Кирилл, ты п …». В обвинительном заключении, которое цитирует Бушмаков, сказано, что «ролик способствует возбуждению вражды по отношению к РПЦ» и «унижает достоинство по признаку религии».

«Учитывая изложенное, прошу пояснить, считаете ли вы себя оскорбленным и (или) униженным распространением данного видеоролика?» — сказано в письме адвоката.

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Напомним, на этой неделе суд начал рассматривать дело Руслана Соколовского.

Он обвиняется в «оскорблении чувств верующих» (часть 2 статьи 148 УК России), «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (статья 282 УК России), а также в «незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (часть 1 статьи 138 УК России).

Напомним, видеоблогер Руслан Соколовский в августе прошлого года выложил в интернете видео-ролик о том, как он играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови. Ролик вызвал возмущение православных деятелей и заинтересовал правоохранительные органы. Показания на Соколовского дал екатеринбургский блогер и православный активист Максим Румянцев, проходящий свидетелем по делу.

Сейчас соколовский находится под домашним арестом.

Александра Копачева