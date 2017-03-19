Более двух тысяч человек вышли на митинг против роста тарифов ЖКХ в Новосибирске
В Новосибирске прошел пятый митинг против роста тарифов ЖКХ, передает Интерфакс.
На акцию вышли 2,5 тысячи человек. В заявке организаторы указывали 1,5 тысячи человек.
Организаторы приглашали на митинг полпреда президента России в СФО Сергея Сеняйло, губернатора Владимира Городецкого и Анатолия Локтя. Однако их не было на акции.
ÐÐ°Ð²Ð°Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ Ð²ÑÑÑÑÐ¿Ð°ÐµÑ pic.twitter.com/wjRvYrgkD3— Leonid Volkov (@leonidvolkov) March 19, 2017
На митинге выступил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Перед акцией неизвестный бросил в политика яйца. Позднее полиция задержала нарушителя.
Первый митинг против роста ЖКХ прошел в Новосибирске а декабре прошлого года. Тогда на акцию вышло около трехсот человек.
Напомним, по решению региональных и городских властей, с 1июля 2017 тарифы ЖКХ должны увеличиться в среднем на 15%, в то время как правительством России рекомендован для Новосибирской области рост 4% (а в целом по Сибирскому округу — 4,2%).
Александра Копачева