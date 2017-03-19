В Новосибирске прошел пятый митинг против роста тарифов ЖКХ, передает Интерфакс.

На акцию вышли 2,5 тысячи человек. В заявке организаторы указывали 1,5 тысячи человек.

Организаторы приглашали на митинг полпреда президента России в СФО Сергея Сеняйло, губернатора Владимира Городецкого и Анатолия Локтя. Однако их не было на акции.

На митинге выступил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Перед акцией неизвестный бросил в политика яйца. Позднее полиция задержала нарушителя.

Первый митинг против роста ЖКХ прошел в Новосибирске а декабре прошлого года. Тогда на акцию вышло около трехсот человек.

Напомним, по решению региональных и городских властей, с 1июля 2017 тарифы ЖКХ должны увеличиться в среднем на 15%, в то время как правительством России рекомендован для Новосибирской области рост 4% (а в целом по Сибирскому округу — 4,2%).

Александра Копачева