Жители Грозного пожаловались на принудительное участие в митинге в честь третьей годовщины присоединения Крыма, сообщает «Кавказский узел».

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«Это была очередная "принудиловка". Митинг проводился в центре города, рядом с Домом печати. Раздали нам флаги России, Чечни и "Единой России", транспаранты», — рассказала изданию сотрудница одного из местных ведомств. По словам собеседницы «Кавказского узла», она находилась на митинге больше часа.

Студент нефтяного технического университета рассказал, что в субботу, 18 марта, в вузе не было занятий. «Впрочем, это особо никого не расстроило, просто не нравится, когда тебя силком гонят на какое-то мероприятие, а вечером по телевизору показывают, что тысячи людей активно митинговали и все такое. На следующей неделе будет очередная годовщина принятия Конституции Чечни, и нам опять придется митинговать», — приводит его слова издание.

Студент другого грозненского вуза подтвердил эту информацию, отметив, что «не ходить на митинги и демонстрации нельзя, потому что это грозит недопуском к сдаче зачетов и экзаменов и прочим неприятностям».

По словам руководителя одного из техникумов в Грозном, «при подобного рода мероприятиях в адрес того или иного учреждения поступает своеобразная разнарядка на отправку определенного количества студентов и преподавателей на митинг или демонстрацию».

Накануне во многих городах России прошли митинги в честь третьей годовщины присоединения Крыма. Ранее сообщалось, что региональные власти призывают студентов приходить на акции. Так, власти Томска обязали ректора Томского государственного университета (ТГУ) обеспечить явку 500 студентов на митинг.

Александра Копачева