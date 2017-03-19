МВФ отложил вопрос о транше в 1 млрд долларов для Украины
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) отложил обсуждение антикризисной программы Украины, запланированное на понедельник, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Планировалось, что после обсуждения Киеву предоставят кредитный транш в размере 1 млрд долларов. Дата нового рассмотрения еще не определена.
По информации агентства, уведомление об отсрочке обсуждения участники получили в субботу утром. В документе сказано, что «короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие перспективы».
В насале марта Украина и МВФ договорились о выделении Киеву нового транша в размере 1 млрд долларов.
Напомним, четырехлетняя программа финансовой помощи фонда Украине предусматривает, в частности, выделение 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш кредита на 5 миллиардов долларов, в августе — второй транш на 1,7 миллиарда.
Киев ожидал выделения третьего транша с мая 2016 года, однако перечисление средств МВФ откладывалось из-за политического кризиса на Украине, который мешал утверждению необходимых реформ. Очередной транш для Украины одобрили только в сентябре прошлого года.
Александра Копачева