Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) отложил обсуждение антикризисной программы Украины, запланированное на понедельник, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Планировалось, что после обсуждения Киеву предоставят кредитный транш в размере 1 млрд долларов. Дата нового рассмотрения еще не определена.

По информации агентства, уведомление об отсрочке обсуждения участники получили в субботу утром. В документе сказано, что «короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие перспективы».

В насале марта Украина и МВФ договорились о выделении Киеву нового транша в размере 1 млрд долларов.

Напомним, четырехлетняя программа финансовой помощи фонда Украине предусматривает, в частности, выделение 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш кредита на 5 миллиардов долларов, в августе — второй транш на 1,7 миллиарда.

Киев ожидал выделения третьего транша с мая 2016 года, однако перечисление средств МВФ откладывалось из-за политического кризиса на Украине, который мешал утверждению необходимых реформ. Очередной транш для Украины одобрили только в сентябре прошлого года.

Александра Копачева