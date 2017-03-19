Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РБК рассказал, что Владимир Путин не сожалеет о действиях, связанных с Крымом.

«Если вы имеете в виду суть произошедшего, то я уверен, что он снова и снова поступил бы именно таким образом, как поступил и принял те решения, которые он принял, и взял на себя ту ответственность, которую он взял», — сказал Песков.

При этом Путин, говорит Песков, не был доволен всем, поэтому держал ситуацию под личным контролем.

«Это были достаточно сложные три года, эти были три года первичной интеграции Крыма, и юридической интеграции, и правовой интеграции, и правовой, и хозяйственной в нашу российскую реальность. Это процесс сложный, достаточно беспрецедентный, и, наверное, в новой и новейшей истории России такого не было. Был ли всем доволен Путин? Да, конечно, нет. И поэтому он все держал под своим абсолютно ручным контролем», — сказал Дмитрий Песков.

Песков признал, что присоединение Крыма отразилось на российской экономики. При этом он назвал «посильной» цену, которую платит Россия в виде санкций.

«Это не победа, понимаете, то, что произошло с Крымом. Это вот тот самый исторический поворот, это скорее, наверное, спасение целого народа. Воссоединение народа со своей страной. И за это мы платим цену. Велика ли эта цена? Скажу так, она весьма посильна для Российской Федерации», — цитирует его РБК.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Власти Украины и стран Запада не признали результаты голосования.