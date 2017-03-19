Минфин Украины подтвердил перенос заседания совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Киева, сообщает официальный сайт ведомства.

По информации Минфина, обсуждение отложили из-за необходимости уточнить расчеты экономических последствий от мер, принимаемых Украиной в ответ на блокаду Донбасса, захват украинских предприятий на неподконтрольных Киеву территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Глава Минфина Украины Александр Данилюк уточнил, что расчеты нужны для «максимальной эффективности программы».

Ранее стало известно, что МВФ отложил обсуждение антикризисной программы Украины, запланированное на понедельник. Дата нового рассмотрения еще не определена.

В начале марта Украина и МВФ договорились о выделении Киеву нового транша в размере 1 млрд долларов.

Напомним, четырехлетняя программа финансовой помощи фонда Украине предусматривает, в частности, выделение 17,5 млрд долларов.

Александра Копачева