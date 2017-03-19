Новая газета

Израиль пообещал уничтожить ПВО Сирии из-за обстрела своих самолетов

Политика

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить сирийские комплексы ПВО после обстрела зенитными ракетами самолетов Израиля, передает The Times of Israel.

«Если в следующий раз сирийская система ПВО атакует израильские самолеты, она будет уничтожена, в этом вопросе не будет никакого компромисса», — сказал он.

На этой неделе сирийские ПВО обвстреляли израильскую авиацию, когда она наносила удары по территории Сирии. Самолеты Израиля, по информации минобороны страны, не понесли ущерба. В свою очередь, сирийские власти заявили, что сбили один самолет Израиля.

Президент Израиля Беньямина Нетаньяху говорил, что самолеты выполняли операцию по прекращению поставок оружия шиитской группировке «Хезболла» из Сирии.

Александра Копачева

Теги:
израиль, сирия

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