Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить сирийские комплексы ПВО после обстрела зенитными ракетами самолетов Израиля, передает The Times of Israel.

«Если в следующий раз сирийская система ПВО атакует израильские самолеты, она будет уничтожена, в этом вопросе не будет никакого компромисса», — сказал он.

На этой неделе сирийские ПВО обвстреляли израильскую авиацию, когда она наносила удары по территории Сирии. Самолеты Израиля, по информации минобороны страны, не понесли ущерба. В свою очередь, сирийские власти заявили, что сбили один самолет Израиля.

Президент Израиля Беньямина Нетаньяху говорил, что самолеты выполняли операцию по прекращению поставок оружия шиитской группировке «Хезболла» из Сирии.

Александра Копачева