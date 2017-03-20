Исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, которого в суботту, 18 марта, обнаружили мертвым, чуть более месяца назад перевели из спецблока СИЗО № 5 («Водник») в обычную камеру. Об этом рассказали председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин и член комиссии Иван Мельников, сообщает РБК.

«Руководство изолятора подавало заявки [на оборудование видеонаблюдения], но пока камеры ставят потихоньку, по мере того, как выделяют финансирование. В большинстве помещений видеонаблюдения нет. А до того он на спецблоке был — там можно было за ним приглядеть», – сказал Мельников, пояснив, что спецблок находится под особым контролем и оборудован видеонаблюдением.

По словам сокамерников Евдокимова, они обнаружили его тело в туалете. «Дверь в туалет была закрыта изнутри. Они пытались до него докричаться; дергали дверь; из-под нее потекла кровь», — пересказывает Мельников их слова.

После этого арестанты позвали сотрудников администрации, а те вызвали медиков, которые и констатировали смерть. Евдокимов потерял много крови, «вид у него был бледный», смерть топ-менеджера «Роскосмоса» была установлена «в течение пяти-десяти минут» после того, как к нему удалось прорваться.

Напомним, Владимира Евдокимова обнаружили мертвым в камере СИЗО № 5 около 4 часов утра субботы, 18 марта. Информацию о смерти Евдокимова подтвердили в Следственном комитете России по Москве. Там сообщили, что на его теле погибшего в области грудной клетки были ножевые ранения. Следователи среди прочего также рассматривают версию суицида.

Официальный представитель московской прокуратуры Елена Россохина позднее подтвердила, что Евдокимов умер насильственной смертью. По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Свою проверку также начало московское управление ФСИН.