Британский физик Стивен Хокинг собирается полететь в космос на корабле компании Virgin Galactic. Об этом он рассказал в программе Good Morning Britain. Она выйдет в эфир в 06:00 утра по британскому времени (09:00 мск) на телеканале ITV, передает The Times.

«Доброе утро, Великобритания. Я могу сказать вам, что сделает меня счастливым, — путешествие в космос. Я думал, что никто меня туда не возьмет, но Ричард Брэнсон (владелец Virgin Group, в которую входит Virgin Galactic, — ред.) предложил мне место в Virgin Galactic, и я немедленно ответил "да"», — сказал Хокинг.

Корабль компании Virgin Galactic предназначен для туристических полетов до границы атмосферы Земли с космосом, без выхода на ее орбиту. Стоимость путешествия для каждого из шести пассажиров составляет порядка 200 тысяч долларов. Билеты уже забронировали около 800 человек, в том числе актриса Анджелина Джоли и певица Леди Гага.

В 1963 году у Хокинга диагностировали хроническое заболевание центральной нервной системы — боковой амиотрофический склероз. В дальнейшем болезнь привела к полному параличу. В 1985 ученый потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. С 1997 года он передвигается на инвалидной коляске с компьютером.

75-летний профессор Хокинг — один из самых выдающихся физиков-теоретиков современности. Он приобрел известность благодаря своим работам в области черных дыр и происхождения Вселенной.

В 2016 году физик призвал человечество покорять другие планеты. По его словам, жизнь на Земле находится в постоянно растущей опасности и может быть уничтожена в результате стихийного бедствия или техногенной катастрофы. Человечество может спастись, если придумает способ покинуть Землю и освоить другие планеты, отметил Хокинг.