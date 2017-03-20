Правительство поручило Министерству юстиции подготовить предложения о возможной корректировке ст. 212.1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за неоднократные нарушения на митингах.​ Об этом газете «Известия» рассказал ​замглавы ведомства Дмитрий Аристов.

По словам собеседника издания, в Минюсте получили письмо правительства с предложением «изучить постановление Конституционного суда (КС), касающееся статьи 212.1 УК». «Проводим изучение [постановления КС], в установленные сроки будут подготовлены предложения», — собщил Аристов.

По оценке замглавы ведомства, на разработку подобной инициативы потребуется около трех месяцев. Результатом же этой работы, как заявил Аристов, «должно стать решение о необходимости изменения уголовной нормы», а также о том, «какими могут быть возможные поправки».

За полное исключение из Уголовного кодекса данной статьи ранее выступили уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев. По словам пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, предложение Москальковой «заслуживает изучения».

Кроме этого, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости внести поправки в статью, чтобы устранить «двойные трактовки» и исключить возможность злоупотребления наказанием.

Первым и пока единственным осужденным в России за неоднократное нарушение порядка проведения массовых акций стал оппозиционер Ильдар Дадин. В феврале 2017 года Конституционный суд, рассмотрев его жалобу, постановил пересмотреть дело активиста, а также признал, что статья 212.1 УК требует доработки.

В постановлении суда говорилось, что указанная статья соответствует основному закону стрны. Вместе с тем суд указал на то, что обязательным условием для возбуждения дела по этой статье является наличие вступивших в силу постановлений о привлечении человека к административной ответственности за нарушения при проведении и организации публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП).

22 февраля Верховный суд России постановил освободить Дадина. Спустя четыре дня оппозиционер вышел на свободу. На тот момент из назначенного ему наказания оставалось отсидеть порядка пяти месяцев.