Политика Алексея Навального облили зеленкой на открытии его предвыборного штаба в Барнауле. Об этом он сообщил в своем твиттере и блоге.

По его словам, неизвестный встретил его у входа в штаб. Он протянул руку для пожатия, однако тот «довольно метко попал» «прямо в глаза из брызгалки».

«Очень жгло, и я с ужасом подумал, что это кислота. А зеленка-то что!», — написал Навальный. При этом он отметил, что зеленка на лице не помешает ему и дальше снимать видеоролики. «Меня это точно не остановит», — сказал он.

После этого, по словам оппозиционера, нападавший сел в машину, которая «отвезла его в здание краевой администрации». «Она там и сейчас стоит, мирно припаркованная», — добавил Навальный.