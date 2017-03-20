Навального облили зеленкой на открытии предвыборного штаба в Барнауле
Политика Алексея Навального облили зеленкой на открытии его предвыборного штаба в Барнауле. Об этом он сообщил в своем твиттере и блоге.
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По его словам, неизвестный встретил его у входа в штаб. Он протянул руку для пожатия, однако тот «довольно метко попал» «прямо в глаза из брызгалки».
«Очень жгло, и я с ужасом подумал, что это кислота. А зеленка-то что!», — написал Навальный. При этом он отметил, что зеленка на лице не помешает ему и дальше снимать видеоролики. «Меня это точно не остановит», — сказал он.
После этого, по словам оппозиционера, нападавший сел в машину, которая «отвезла его в здание краевой администрации». «Она там и сейчас стоит, мирно припаркованная», — добавил Навальный.