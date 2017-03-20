Все украинские банки с российским государственным капиталом на Украине ведут переговоры о продаже. Об этом заявила заместитель главы Национальный банк Украины (НБУ) в эфире телеканала «Интер» в воскресенье, 19 марта.

«Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже», — сказала она (цитата по Интерфаксу).

По словам Рожковой, НБУ считает продажу лучшим способом покинуть рынок Украины, потому что «в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя».

Замглавы НБУ также отметила, что возможная продажа банков не повлияет на их клиентов. По ее словам, в банках с российским государственным капиталом украинцы хранят 21 млрд гривен ($784 млн), из которых Фонд гарантирования вкладов при необходимости будет готов компенсировать 8,5 млрд гривен ($317 млн).

Она также уточнила, что подпавшие под санкции банки пока остаются работать в стране, так как докапитализированы и имеют достаточное количество активов, чтобы выполнять обязательства перед клиентами.

В четверг, 16 марта, президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank.

Санкции предполагают, в частности, запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов. Запрет также касается распределения прибыли и капитала этих пяти банков. В то же время ограничения не запрещают проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах.