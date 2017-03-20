Президент России Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты (ОП). Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Из прежнего состава ОП в президентскую квоту попали 11 человек. Среди них, в частности, академик РАН Лео Бокерия. Также в обновленный состав вошли председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, журналист Валерий Фадеев, кинорежиссер Владимир Хотиненко.

В списке также певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин, вице-президент по корпоративным отношениям общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» Марина Янина.

Всего в списке 40 человек. Им поручено «приступить к формированию ОП в полном составе» совместно с членами, делегированными от общественных палат субъектов России.