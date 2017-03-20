Министр обороны Японии Томоми Инада выразила протест против размещения российской дивизии на южных Курильских островах и дислоцирования там ракет класса «земля – корабль». Это произошло на двусторонней встрече в Токио с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает информационное агентство Kyodo.

20 марта проходит встреча в формате «2+2» между министрами иностранных дел и обороны России и Японии. Она стала первой с 2013 года. По данным СМИ, Япония поднимет вопрос размещения ракет на острове Итуруп, а также в целом обсудит модернизацию вооружения, которое Россия разместила на Курилах .

В конце февраля Минобороны России заявило о планах разместить дивизию на Курильских островах в 2017 году. Это заявление было негативно встречено в Токио, правительство страны направило протест российской стороне.

Как сообщает ТАСС, сейчас также изучается возможность создания базы Тихоокеанского флота на островах Большой Курильской гряды. В 2016 году на южнокурильских островах Итуруп и Кунашир были размещены береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». В 2015 году там были поставлены на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У».

Территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи между Россией (ранее СССР) и Японией тянется с середины прошлого века. Страны до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Переговоры по российско-японскому миру вновь вошли в активную стадию в декабре 2016 года, когда Японию с официальным визитом посетил президент России Владимир Путин.