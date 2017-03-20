Российские власти не стали давать жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) упрощенный порядок пребывания на территории страны. Люди с этими паспортами приравнены к гражданам Украины и каждые 90 дней обязаны покидать Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Госдуме, а также представителя миграционного управления МВД, члена Совета по по правам человека при президенте (СПЧ) Евгения Боброва и чиновника ЛНР.

Замглавы управления по вопросам миграции МВД России Владимир Иванов подтвердил РБК, что Россия действительно считает обладателей паспортов ЛНР и ДНР гражданами Украины.

На официальный запрос РБК о том, какими документами регулируется пребывание обладателей паспортов ДНР и ЛНР в России, в МВД на момент выхода материала не ответили.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов самопровозглашенных республик Донбасса. Кремль подчеркивал, что документы ДНР и ЛНР признаны по гуманитарным соображениям. В документе отмечалось, что «указ принят временно до политического урегулирования непростой ситуации в областях Украины».

В начале марта Сбербанк России начал обслуживать клиентов с паспортами ДНР и ЛНР.