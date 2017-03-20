Следователи столичного главка СКР при расследовании убийства в СИЗО топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова особенно тщательно будут прорабатывать версию о заказном убийстве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По словам собеседника издания, близкого к следствию, предварительный осмотр ран (судя по глубине проникновения лезвия) может свидетельствовать в пользу версии преднамеренного убийства.

Мотивом убийства, по словам собеседников издания, могло стать намерение Евдокимова сотрудничать со следствием и дать показания.

Газета также сообщает, что в последний раз Евдокимов общался с родственниками 17 марта. Тогда они не услышали никаких признаков депрессии или панического состояния — напротив, он готовился к заседанию суда, где намеревался по-прежнему доказывать свою невиновность.

Ранее сообщалось, что следователи также рассматривают версию суицида.

«Владимир Евдокимов был обнаружен мертвым в помещении туалета в камере, который не попадает в зону обзора камер видеонаблюдения. У него обнаружено несколько ножевых ранений, но они были неглубокими, что не исключает версию о том, что он мог нанести их себе сам», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

В свою очередь РБК со ссылкой на представителей московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщил, что за месяц до гибели Евдокимов был переведен из спецблока СИЗО №5 («Водник») в обычную камеру. По словам члена ОНК Ивана Мельникова, в этой камере, в отличие от предыдущей, не было видеонаблюдения.

Владимира Евдокимова нашли мертвым в камере СИЗО №5 около 4 часов утра субботы, 18 марта. В Следственном комитете России по Москве сообщили, что на теле погибшего в области грудной клетки обнаружили ножевые ранения. Официальный представитель московской прокуратуры Елена Россохина позднее подтвердила, что Евдокимов умер насильственной смертью. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».