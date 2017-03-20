Все три кандидата в президенты Российской академии наук приняли решение снять свои кандидатуры с выборов. Об этом заявил главный ученый секретарь Президиума РАН Михаил Пальцев, передает ТАСС.

Свои кандидатуры сняли Владимир Фортов, Александр Макаров и Владислав Панченко.

В понедельник участники Общего собрания Российской академии наук должны решить, будет ли РАН выбирать нового президента, как планировалось, или отложит выборы до осени. Накануне с этой инициативой выступила группа академиков, позже перенос выборов поддержал действующий президент РАН Владимир Фортов.

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