Новая газета

Путин назначил нового главу Федеральной службы судебных приставов

Политика

Президент России Владимир Путин назначил директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) замминистра юстиции Дмитрия Аристова. Об этом говорится в сообщении Кремля.

При этом Путин освободил Аристова от занимаемой должности.

Пост руководителя ФСПП освободился после назначения Артура Парвенчикова врио главы Республики Карелия.

«Коммерсант» писал о том, что на его должность может быть назначен полпред президента в Приволжском федеральном округе, глава госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич.

Вера Юрченко

Теги:
приставы, путин

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