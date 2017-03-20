Президент России Владимир Путин назначил директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) замминистра юстиции Дмитрия Аристова. Об этом говорится в сообщении Кремля.

При этом Путин освободил Аристова от занимаемой должности.

Пост руководителя ФСПП освободился после назначения Артура Парвенчикова врио главы Республики Карелия.

«Коммерсант» писал о том, что на его должность может быть назначен полпред президента в Приволжском федеральном округе, глава госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич.

Вера Юрченко