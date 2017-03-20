В 2016 году число самоубийств в России выросло почти на 60%, основная причина — существование так называемых «групп смерти» в социальных сетях. Об этом в ходе селекторного совещания «О профилактике суицидов среди несовершеннолетних» заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, передает Интерфакс.

«С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение "групп смерти" в соцсетях», — цитирует детского омбудсмена агентство.

По словам Кузнецовой, для решения проблемы необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, методическое обеспечение и повышать доступность помощи специалистов.

«По нашим данным в 2016 учебном году 47% школ в России не имели в своем штате педагогов-психологов», — сказала детский омбудсмен.

В понедельник, 20 марта, в Хакасии предотвратили суицид двух состоявших в «группах смерти» несовершеннолетних.

О «группах смерти» в России заговорили после публикации «Новой газеты», в которой рассказывалось о таких сообществах.

После этого в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за побуждение несовершеннолетних к самоубийству. Законопроект уже поддержало правительство, а также Следственный комитет, МВД, министерство образования и Роскомнадзор.

Андрей Дубровский