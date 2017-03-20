Россия заняла 49 место в ежегодном рейтинге самых счастливых стран World Happiness Report.

Аналитики замерили «уровня счастья» в 155 странах мира. При составлении рейтинга учитывался уровень ВВП на душу населения, уровень соцподдержки граждан, продолжительность здоровой жизни, щедрость в благотворительности, свобода и доверие жителей, а также наличие коррупции в бизнесе и правительстве.

Страной с самым счастливым населением, по мнению аналитиков, является Норвегия, которая возглавляет рейтинг World Happiness Report. В первую десятку вошли Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

Места рядом с Россией в рейтинге заняли Италия, Узбекистан и Польша, Белиз, Япония и Литва. В прошлогоднем списке Россия занимала 56-ую строчку.

Рейтинг World Happiness Report опубликован 20 марта, в Международный день счастья. Эксперты ООН уверены, что рейтинг может помочь властям разных стран обратить внимание на инструменты для улучшения качества жизни населения.

Юлия Минеева